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    Сергей Пиняев («Локомотив»)«Локомотив» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция
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    «Оренбург» объявил о переходе черногорского полузащитника Бубаньи

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    «Оренбург» официально объявил о подписании черногорского опорного полузащитника Владана Бубаньи из боснийского клуба «Сараево».

    Владан Бубанья
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    Владан Бубанья

    Бубанья подписал контракт на три года — на его переход настоял главный тренер Владимир Слишкович. Сумма трансфера составила около 800 тысяч евро.

    Владан Бубанья в прошлом сезоне провел 40 матчей, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи, а также помог выиграть Кубок Боснии и Герцеговины.

    Презентация новичка в составе «Оренбурга» запланирована на открытой тренировке в воскресенье, 20 июля.

    Новый сезон команда начнет матчем с ЦСКА в 1-м туре РПЛ — встреча пройдёт в понедельник, 21 июля.

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