«Оренбург» объявил о переходе черногорского полузащитника Бубаньи

официально объявил о подписании черногорского опорного полузащитникаиз боснийского клуба

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Владан Бубанья Фото: Официальный сайт «Оренбурга»

Бубанья подписал контракт на три года — на его переход настоял главный тренер Владимир Слишкович. Сумма трансфера составила около 800 тысяч евро.

Владан Бубанья в прошлом сезоне провел 40 матчей, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи, а также помог выиграть Кубок Боснии и Герцеговины.

Презентация новичка в составе «Оренбурга» запланирована на открытой тренировке в воскресенье, 20 июля.

Новый сезон команда начнет матчем с ЦСКА в 1-м туре РПЛ — встреча пройдёт в понедельник, 21 июля.