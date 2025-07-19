Мостовой: У судьи матча «Спартак» — «Динамо» Мх изначально был испуганный вид

Бывший футболиствысказался о матче москвичей против махачкалинского(1:0).

«Три очечка в копилочку. Лучше сыграть так и взять три очка, чем сыграть здорово и не победить. Не припомню, чтобы у "Динамо" были моменты.

Спасибо огромное защитнику Аззи из Махачкалы. Напаниковал так, что его, в конце концов, удалили.

Удалил судья, который тоже наошибался прилично. Но у него изначально был испуганный вид. Конечно, они все сейчас так будут действовать. Не дай Бог что‑то…» — сказал Мостовой на видео, которое опубликовал в своем Telegram‑канале.

Календарь и таблица РПЛ

Теперь в активе «Спартака» стало три очка, а у «Динамо» нет баллов.