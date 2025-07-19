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    Мостовой: У судьи матча «Спартак» — «Динамо» Мх изначально был испуганный вид

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    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о матче москвичей против махачкалинского «Динамо» (1:0).

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Три очечка в копилочку. Лучше сыграть так и взять три очка, чем сыграть здорово и не победить. Не припомню, чтобы у "Динамо" были моменты.

    Спасибо огромное защитнику Аззи из Махачкалы. Напаниковал так, что его, в конце концов, удалили.

    Удалил судья, который тоже наошибался прилично. Но у него изначально был испуганный вид. Конечно, они все сейчас так будут действовать. Не дай Бог что‑то…» — сказал Мостовой на видео, которое опубликовал в своем Telegram‑канале.

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    Теперь в активе «Спартака» стало три очка, а у «Динамо» нет баллов.

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