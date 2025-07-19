«Локомотив» разгромил «Сочи» в первом туре РПЛ

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» одержал убедительную победу над «Сочи» со счетом 3:0 на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Счет был открыт на 81-й минуте: Александр Руденко отправил мяч в сетку гостей после точной передачи с фланга — этот гол стал первым для новичка в составе москвичей.

Уже через две минуты Дмитрий Воробьев удвоил преимущество «Локомотива», а итоговый результат установил Зелимхан Бакаев на 87-й минуте.

На 90+3-й минуте Кирилл Заика забил за «Сочи», однако после просмотра VAR гол был отменен из-за нарушения правил.

Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Сочи 3:0 Голы: 1:0 Александр Руденко (81'), 2:0 Дмитрий Воробьёв (83'), 3:0 Зелимхан Бакаев (88'), 3:1 (90+3') Локомотив: Антон Митрюшкин, Максим Ненахов, Сезар Монтес, Евгений Морозов, Александр Сильянов, Артём Карпукас, Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Никита Салтыков (Зелимхан Бакаев, 60'), Николай Комличенко (Дмитрий Воробьёв, 60'), Александр Руденко Сочи: Александр Дёгтев, Кирилл Заика, Марсело Алвес, Вячеслав Литвинов (Макар Чирков, 64'), Артём Макарчук, Дмитрий Васильев (Александр Осипов, 64'), Антон Зиньковский (Михаил Игнатов, 74'), Игнасио Сааведра, Руслан Барт (Роман Ежов, 46'), Мартин Крамарич (Korneev A., 90'), Сауль Гуарирапа

Прошлый сезон «Локомотив» завершил на 6-м месте таблицы, а «Сочи» вернулся в высший дивизион по итогам стыковых матчей против «Пари Нижний Новгород» (4:3).