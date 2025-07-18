Семин — о «Динамо»: Пришло время, должно все получиться

Бывший главный тренер «Локомотива»высказался о перспективахв новом сезоне.

«У "Динамо" хороший подбор игроков. В этом году они ещё больше усилились. Конечно, нельзя забывать про "Зенит". Сейчас петербургский клуб взял хороших игроков. В атаку пришли футболисты высокого уровня. Но я бы не стал никого выделять как фаворита сезона. Есть шесть команд, у которых будут задачи победить.

Думаю, пришло время, что должно всё получиться. Как я сказал, у "Динамо" есть все основания. Хороший состав, прекрасный стадион, громадное количество болельщиков. Пора», — цитирует Семина «Матч ТВ».

Напомним, что в первом туре РПЛ «Динамо» уже 18 июля сыграет против «Балтики».