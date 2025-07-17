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    «Приштина» — «Шериф»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига Европы Шериф Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    17 июля косовская «Приштина» и молдавский «Шериф» сойдутся в ответной игре квалификационного раунда Лиги Европы. Начало в 21:00 мск.

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    «Шериф» сильно провел первый матч. Тираспольский клуб разгромил соперника 4:0, благодаря чему поставил под сомнение его дальнейшее участие в квалификации ЛЕ.

    На данный момент победная серия «Шерифа» составляет 6 поединков. Вдобавок «желто-черные» показывают хорошую результативность, поэтому нет никаких причин для того, чтобы клуб не вышел в следующий раунд.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • Коэффициенты букмекеров на этот матч: 2.88 на победу «Приштины», 3.35 на ничью, 2.27 на победу «Шерифа».

    • Ставки на поединок доступны в прогнозе экспертов LiveSport.Ru.

    • Ставка ИИ — победа «Шерифа» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча квалификации Лиги Европы «Приштина» — «Шериф» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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