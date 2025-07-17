17 июля косовскаяи молдавскийсойдутся в ответной игре квалификационного раунда Лиги Европы. Начало в 21:00 мск.

«Шериф» сильно провел первый матч. Тираспольский клуб разгромил соперника 4:0, благодаря чему поставил под сомнение его дальнейшее участие в квалификации ЛЕ.

На данный момент победная серия «Шерифа» составляет 6 поединков. Вдобавок «желто-черные» показывают хорошую результативность, поэтому нет никаких причин для того, чтобы клуб не вышел в следующий раунд.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Коэффициенты букмекеров на этот матч: 2.88 на победу «Приштины», 3.35 на ничью, 2.27 на победу «Шерифа».

Ставки на поединок доступны в прогнозе экспертов LiveSport.Ru.

Ставка ИИ — победа «Шерифа» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча квалификации Лиги Европы «Приштина» — «Шериф» смотрите на LiveCup.Run.

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