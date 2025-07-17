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    Официально: Нюпан стал футболистом «Ман Сити»

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    Один из главных талантов европейского футбола Сверре Нюпан стал футболистом «Манчестер Сити».

    Сверре Нюпан
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    Сверре Нюпан

    «Я невероятно счастлив и горд тем, что перешёл в "Манчестер Сити". Любой молодой футболист мечтает стать частью этого клуба и присоединиться к команде талантов мирового уровня.

    Я ещё очень молод, и мне есть чему учиться, но возможность тренироваться под руководством Пепа Гвардиолы, лучшего тренера в мире, поможет мне прогрессировать.

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  • 29/01/2025

    • Между Норвегией и "Манчестер Сити" уже существует особая связь благодаря Эрлингу Холанду и Оскару Бобу. Очень горжусь тем, что стал ещё одним норвежским игроком, присоединившимся к клубу», — сказал Нюпан пресс-службе «Манчестер Сити».

    Экс-полузащитник «Русенборга» подписал с «горожанами» контракт на пять лет, а сумма трансфера составила 15 млн евро. В этом сезоне Нюпан сыграл 10 матчей и забил один мяч.

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