Официально: Нюпан стал футболистом «Ман Сити»

Один из главных талантов европейского футболастал футболистом

«Я невероятно счастлив и горд тем, что перешёл в "Манчестер Сити". Любой молодой футболист мечтает стать частью этого клуба и присоединиться к команде талантов мирового уровня.

Я ещё очень молод, и мне есть чему учиться, но возможность тренироваться под руководством Пепа Гвардиолы, лучшего тренера в мире, поможет мне прогрессировать.

Между Норвегией и "Манчестер Сити" уже существует особая связь благодаря Эрлингу Холанду и Оскару Бобу. Очень горжусь тем, что стал ещё одним норвежским игроком, присоединившимся к клубу», — сказал Нюпан пресс-службе «Манчестер Сити».

Экс-полузащитник «Русенборга» подписал с «горожанами» контракт на пять лет, а сумма трансфера составила 15 млн евро. В этом сезоне Нюпан сыграл 10 матчей и забил один мяч.