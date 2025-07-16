«Борнмут» подписал контракт с голкипером «Челси» Петровичем

официально объявил о подписании сербского голкипера, ранее выступавшего за

25-летний вратарь заключил пятилетний контракт с английским клубом и уже присоединился к команде до начала предсезонного тура по США.

Трансфер Петровича оценивается в 25 миллионов фунтов стерлингов (около 29 миллионов евро). В минувшем сезоне Петрович играл на правах аренды за французский «Страсбург», где провел 31 матч, 10 из которых завершил «на ноль».

По итогам этого сезона он был признан лучшим игроком французского клуба и номинирован на звание лучшего вратаря Лиги 1, а также помог «Страсбургу» занять 7-е место и пробиться в Лигу конференций.