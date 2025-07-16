ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рис Джеймс и Энцо Мареска«Это может быть важнее Лиги чемпионов». «Челси» выигрывает КЧМ, в успех которого никто не верил
    Все новости спорта

    «Барселона» и «Бавария» готовят новые предложения по трансферу Луиса Диаса

    Футбол Футбол Англии Ливерпуль Футбол Испании Барселона Футбол Германии Бавария Трансферы
    «Барселона» и «Бавария» готовят новые предложения по трансферу Луиса Диаса из «Ливерпуля».

    Луис Диас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Луис Диас

    Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, колумбийский вингер открыт к уходу из «Ливерпуля» этим летом, если поступит подходящее предложение для клуба.

    Ранее мерсисайдцы отклонили предложения от «Баварии» (67,5 миллионо евро) и «Барселоны», поскольку рассчитывают сохранить футболиста и оценивают его в сумму порядка 100 миллионов евро.

    «Бавария» готова предложить Диасу контракт на срок до 2029 или 2030 года и проявляет серьезность в переговорах, однако на данный момент соглашения между клубами еще не достигнуто. «Барселона» также сохраняет интерес к игроку, но испытывает трудности с финансовым Fair Play.

    В минувшем сезоне Диас принял участие в 50 матчах всех турниров за «Ливерпуль», отметившись 17 голами и восемью результативными передачами.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лудогорец» шагнёт во второй раунд Лиги чемпионов?
  • «Динамо» Минск — «Лудогорец». Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
  • «Шелбурн» пройдет в следующую стадию квалификации ЛЧ?
  • «Линфилд» — «Шелбурн». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • Ставим на паритет в основное время!
  • Норвегия (ж) — Италия (ж). Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.74
  • Экспресс дня 16 июля
  • Сегодня в 19:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Лудогорец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Линфилд — Шелбурн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.25
  • Прогноз на матч Норвегия (ж) — Италия (ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Рублев — Эрнандес
  • Теннис
  • Завтра в 05:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Хаверфордуэст — Флориана
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Даугавпилс — Влазния
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Шевченко — Бублик
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Комесана — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры