«Барселона» и «Бавария» готовят новые предложения по трансферу Луиса Диаса

готовят новые предложения по трансферу Луиса Диаса из «Ливерпуля».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, колумбийский вингер открыт к уходу из «Ливерпуля» этим летом, если поступит подходящее предложение для клуба.

Ранее мерсисайдцы отклонили предложения от «Баварии» (67,5 миллионо евро) и «Барселоны», поскольку рассчитывают сохранить футболиста и оценивают его в сумму порядка 100 миллионов евро.

«Бавария» готова предложить Диасу контракт на срок до 2029 или 2030 года и проявляет серьезность в переговорах, однако на данный момент соглашения между клубами еще не достигнуто. «Барселона» также сохраняет интерес к игроку, но испытывает трудности с финансовым Fair Play.

В минувшем сезоне Диас принял участие в 50 матчах всех турниров за «Ливерпуль», отметившись 17 голами и восемью результативными передачами.