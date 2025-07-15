Маноло Гонсалес продолжит работу в «Эспаньоле»

и наставник клубаподписали новое соглашение на два года.

46-летний специалист возглавил «Эспаньол» в 2023 году и вернул команду в первый же сезон в Примеру, победив в стыковых матчах «Овьедо».

Календарь и таблица испанской Примеры

В минувшем сезоне «Эспаньол» финишировал на 14-й строчке в таблице Примеры, а в апреле 2025 года Маноло Гонсалес был признан лучшим тренером чемпионата.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027.

Испанский специалист работал в системе клуба с 2023 года, а в 2024 возглавил основную команду. Под руководством 46-летнего Гонсалеса «Эспаньол» обыграл в стыковых матчах «Овьедо» и вышел в ла лигу.

В сезоне-2024/25 «Эспаньол» с 42 очками занял 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. По итогам апреля Гонсалес был признан лучшим тренером месяца в ла лиге.