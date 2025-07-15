ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Станислав ЧерчесовСтанислав Черчесов: «Челси» сумел вырвать сердце ПСЖ в лице Витиньи, Руиса и Невеша
    Все новости спорта

    Маноло Гонсалес продолжит работу в «Эспаньоле»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Эспаньол
    «Эспаньол» и наставник клуба Маноло Гонсалес подписали новое соглашение на два года.

    Маноло Гонсалес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маноло Гонсалес

    46-летний специалист возглавил «Эспаньол» в 2023 году и вернул команду в первый же сезон в Примеру, победив в стыковых матчах «Овьедо».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В минувшем сезоне «Эспаньол» финишировал на 14-й строчке в таблице Примеры, а в апреле 2025 года Маноло Гонсалес был признан лучшим тренером чемпионата.

    Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027.

    Испанский специалист работал в системе клуба с 2023 года, а в 2024 возглавил основную команду. Под руководством 46-летнего Гонсалеса «Эспаньол» обыграл в стыковых матчах «Овьедо» и вышел в ла лигу.

    В сезоне-2024/25 «Эспаньол» с 42 очками занял 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. По итогам апреля Гонсалес был признан лучшим тренером месяца в ла лиге.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Кайрат» продолжит борьбу в Лиге чемпионов?
  • «Кайрат» — «Олимпия». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Рууд проиграет первый матч после травмы?
  • Рууд — Штрикер. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Аякс» начнёт без раскачки
  • «Аякс» — ПАОК. Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.08
  • Экспресс дня 15 июля
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кайрат — Олимпия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рууд — Штрикер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Аякс — ПАОК
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Мартинес — Бурручага
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Майхшак — Бусе
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Казо — Этчеверри
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Мехия — Басаваредди
  • Теннис
  • Завтра в 05:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дакворт — Маннарино
  • Теннис
  • Завтра в 05:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры