Мангаш может сменить «Спартак» на «Спортинг»

Защитникможет вернуться в португальский чемпионат. Как сообщает журналист Луис Коэльо, интерес к 27-летнему футболисту проявляет лиссабонский

По информации источника, инициатором возможного трансфера выступает главный тренер команды Луи Боржес, который видит в Мангаже замену Матеусу Рейсу — защитнику, покидающему клуб. Переговоры между сторонами могут стартовать уже в ближайшее время.

Мангаш перешёл в московский клуб летом 2024 года из «Витории Гимарайнш». По оценке портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 2,5 млн евро.

В сезоне 2024/25 РПЛ португалец провёл за «Спартак» 11 матчей и забил два гола.