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  • 08:37
    • Мангаш может сменить «Спартак» на «Спортинг»
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    Мангаш может сменить «Спартак» на «Спортинг»

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    Защитник «Спартака» Рикарду Мангаш может вернуться в португальский чемпионат. Как сообщает журналист Луис Коэльо, интерес к 27-летнему футболисту проявляет лиссабонский «Спортинг».

    Рикарду Мангаш
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    Рикарду Мангаш

    По информации источника, инициатором возможного трансфера выступает главный тренер команды Луи Боржес, который видит в Мангаже замену Матеусу Рейсу — защитнику, покидающему клуб. Переговоры между сторонами могут стартовать уже в ближайшее время.

    Мангаш перешёл в московский клуб летом 2024 года из «Витории Гимарайнш». По оценке портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 2,5 млн евро.

    В сезоне 2024/25 РПЛ португалец провёл за «Спартак» 11 матчей и забил два гола.

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