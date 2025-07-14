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    Сычев: Для «Локомотива» задача быть в пятерке — это не серьезно

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    Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев высказался о перспективах «железнодорожников» в предстоящем сезоне РПЛ.

    Дмитрий Сычев
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    Дмитрий Сычев

    «Сначала надо понять, какие задачи ставит клуб. Я пока не видел озвучивание задач от руководства. Но, я думаю, такая негласная задача в любом случае стоит, потому что состав подбирается серьезный. И костяк есть сформированный плюс добавились серьезные новички. И чемпионство тоже может быть.

    Опять же наш чемпионат разделен на две части, на первую, наверняка, будет задача попасть в тройку, а зимой цели могут корректироваться в зависимости от текущей ситуации. Конечно, для такого клуба, как "Локомотив" задача быть в пятерке — это не серьезно. Многое будет зависеть от старта чемпионата, а дальше надо отталкиваться от турнирной таблицы», — цитирует Сычева «ВсеПроСпорт».

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