Сычев: Для «Локомотива» задача быть в пятерке — это не серьезно

Бывший нападающийвысказался о перспективах «железнодорожников» в предстоящем сезоне РПЛ.

«Сначала надо понять, какие задачи ставит клуб. Я пока не видел озвучивание задач от руководства. Но, я думаю, такая негласная задача в любом случае стоит, потому что состав подбирается серьезный. И костяк есть сформированный плюс добавились серьезные новички. И чемпионство тоже может быть.

Опять же наш чемпионат разделен на две части, на первую, наверняка, будет задача попасть в тройку, а зимой цели могут корректироваться в зависимости от текущей ситуации. Конечно, для такого клуба, как "Локомотив" задача быть в пятерке — это не серьезно. Многое будет зависеть от старта чемпионата, а дальше надо отталкиваться от турнирной таблицы», — цитирует Сычева «ВсеПроСпорт».

В 1-м туре нового сезона РПЛ «Локомотив» сыграет против «Сочи» 19-го июля.