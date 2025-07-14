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    «Челси» — победитель Клубного чемпионата мира

    «Челси» — ПСЖ: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Англии Челси Футбол Франции ПСЖ
    «Челси» стал победителем Клубного чемпионата мира, обыграв в финальном матче ПСЖ со счетом 3:0.

    Коул Палмер
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    Коул Палмер

    Все голы были забиты в первом тайме — дублем отличился Коул Палмер на 22-й и 30-й минутах матча. Еще один мяч на счету Жоао Педро на 43-й минуте.

    Во втором тайме ПСЖ остался в меньшинстве на 86-й минуте после удаления Жоау Невеша.

    Футбол. Клубный ЧМ. Финал
    Челси — ПСЖ 3:0
    Голы: 1:0 Коул Палмер (22'), 2:0 Коул Палмер (30'), 3:0 Жоао Педро (43') Предупреждения: Педру Нету (34'), Мойсес Кайседо (36'), Мало Гюсто (40'), Леви Колвилл (82'), Усман Дембеле (87'), Нуну Мендеш (90 + 4') Удаление: Жоау Невеш (86')

    «Челси» во второй раз в своей истории выиграл КЧМ. В 2021-м году «пенсионеры» выиграл турнир, проходивший в прежнем формате.

    Для ПСЖ это было первое выступление на турнире в истории клуба.

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