«Челси» — победитель Клубного чемпионата мира

стал победителем Клубного чемпионата мира, обыграв в финальном матчесо счетом 3:0.

Все голы были забиты в первом тайме — дублем отличился Коул Палмер на 22-й и 30-й минутах матча. Еще один мяч на счету Жоао Педро на 43-й минуте.

Во втором тайме ПСЖ остался в меньшинстве на 86-й минуте после удаления Жоау Невеша.

Футбол. Клубный ЧМ. Финал Челси — ПСЖ 3:0 Голы: 1:0 Коул Палмер (22'), 2:0 Коул Палмер (30'), 3:0 Жоао Педро (43') Предупреждения: Педру Нету (34'), Мойсес Кайседо (36'), Мало Гюсто (40'), Леви Колвилл (82'), Усман Дембеле (87'), Нуну Мендеш (90 + 4') Удаление: Жоау Невеш (86')

«Челси» во второй раз в своей истории выиграл КЧМ. В 2021-м году «пенсионеры» выиграл турнир, проходивший в прежнем формате.

Для ПСЖ это было первое выступление на турнире в истории клуба.