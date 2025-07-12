«Ювентус» назвал цену, за которую готов продать Дугласа Луиса

Туринскийобъявил сумму, которую хочет заполучить за полузащитника

По данным главного спортивного издания страны La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» готова продать 27-летнего бразильца € 40 млн.

Пока основным претендентом на Дугласа Луиса является «Вест Хэм», который хочет взять игрока в аренду за 10 млн с обязательством выкупа в конце сезона за € 25-30 млн при соблюдении некоторых условий.

Дуглас Луис имеет опыт выступления в АПЛ за «Ман Сити» и «Астон Виллу», из которой перебрался в «Ювентус» в 2024 году за 51,5 млн евро. Всего в прошлом сезоне он сыграл 27 матчей и обошелся без результативных действий.