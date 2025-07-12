1-й таймЛокомотив — ДинамоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Баринов«Локомотив» — «Динамо». Онлайн, прямая трансляция
  • 17:15
    • «Краснодар» — ЦСКА: стартовые составы на матч за Суперкубок России
    Все новости спорта

    «Ювентус» назвал цену, за которую готов продать Дугласа Луиса

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Трансферы АПЛ Футбол Англии Вест Хэм Серия A Футбол Италии Ювентус
    Туринский «Ювентус» объявил сумму, которую хочет заполучить за полузащитника Дугласа Луиса.

    Дуглас Луис
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дуглас Луис

    По данным главного спортивного издания страны La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» готова продать 27-летнего бразильца € 40 млн.

    Пока основным претендентом на Дугласа Луиса является «Вест Хэм», который хочет взять игрока в аренду за 10 млн с обязательством выкупа в конце сезона за € 25-30 млн при соблюдении некоторых условий.

  • Трансферный дайджест. 1 — 7 июля
  • «Зенит» ждет Малкома, Варди и Балотелли ищут новые клубы, о Дюмфрисе мечтает «Ман Сити»
  • 07/07/2025

    • Дуглас Луис имеет опыт выступления в АПЛ за «Ман Сити» и «Астон Виллу», из которой перебрался в «Ювентус» в 2024 году за 51,5 млн евро. Всего в прошлом сезоне он сыграл 27 матчей и обошелся без результативных действий.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Краснодар» дать бой армейцам?
  • «Краснодар» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.15
    •
  • Ждем результативный финал
  • «Челси» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Деррик Льюис порадует публику быстрым нокаутом?
  • Льюис — Тейшейра. Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.66
  • Экспресс дня 12 июля
  • Сегодня в 19:45
    •  3.15
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Челси — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Льюис — Тейшейра
  • Бои
  • Завтра в 07:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Анисимова — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фламенго — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Зенит — Войводина
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.84
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Престон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры