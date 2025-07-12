Хомуха: В Суперкубке России нет фаворита

Бывший полузащитниквысказался о предстоящем матче за Суперкубок России междуи московским клубом.

«В Суперкубке России нет фаворита. Да, "быки" более сыгранны, и тренер тот же, но ЦСКА уверенно в весенней части дома обыграл "Краснодар". Результат в таком матче предсказать очень сложно. Несомненно, каждый футболист ЦСКА хочет себя проявить перед новым тренером в официальном матче, поэтому мотивация у армейцев будет очень высокой.

Стандартные положения — один из козырей ЦСКА. Второй козырь — нововведение, которое произошло при Челестини. Армейцы стали очень высоко прессинговать. С учётом того, что "Краснодар" разыгрывает мяч, если армейцы будут совершать качественный прессинг, они могут что-то из этого извлечь», — цитирует Хомуху «Чемпионат».

Поединок состоится 12 июля. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.