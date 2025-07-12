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    Хомуха: В Суперкубке России нет фаворита

    Футбол Суперкубок России Футбол России ЦСКА Краснодар
    Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о предстоящем матче за Суперкубок России между «Краснодаром» и московским клубом.

    Дмитрий Хомуха
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    Дмитрий Хомуха

    «В Суперкубке России нет фаворита. Да, "быки" более сыгранны, и тренер тот же, но ЦСКА уверенно в весенней части дома обыграл "Краснодар". Результат в таком матче предсказать очень сложно. Несомненно, каждый футболист ЦСКА хочет себя проявить перед новым тренером в официальном матче, поэтому мотивация у армейцев будет очень высокой.

    Стандартные положения — один из козырей ЦСКА. Второй козырь — нововведение, которое произошло при Челестини. Армейцы стали очень высоко прессинговать. С учётом того, что "Краснодар" разыгрывает мяч, если армейцы будут совершать качественный прессинг, они могут что-то из этого извлечь», — цитирует Хомуху «Чемпионат».

    Поединок состоится 12 июля. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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