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    Хаби Алонсо: Матч с «ПСЖ» будет большим испытанием для «Реала»

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    Наставник мадридского «Реала» Хаби Алонсо рассказал, чего ждет от матча 1/2 финала Клубного чемпионата мира по футболу с французским «ПСЖ». Встреча начнется 9 июля в 22:00 мск.

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    «Мы встречаемся с обладателями Кубка Лиги чемпионов, которые в последние месяцы демонстрируют очень и очень позитивную динамику.

    Они играют на действительно высоком уровне с 1/8 финала Лиги чемпионов, и этот матч будет действительно большим испытанием для нас. Это следующий шаг, следующий уровень, с которым нам предстоит столкнуться в этом новом проекте, новый этап, который мы начинаем.

    Мы совершенствуемся и теперь будем готовиться к встрече с Парижем», — приводит слова Алонсо официальный сайт ФИФА.

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