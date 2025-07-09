Хаби Алонсо: Матч с «ПСЖ» будет большим испытанием для «Реала»

Хаби Алонсо Фото: globallookpress.com
«Мы встречаемся с обладателями Кубка Лиги чемпионов, которые в последние месяцы демонстрируют очень и очень позитивную динамику.
Они играют на действительно высоком уровне с 1/8 финала Лиги чемпионов, и этот матч будет действительно большим испытанием для нас. Это следующий шаг, следующий уровень, с которым нам предстоит столкнуться в этом новом проекте, новый этап, который мы начинаем.
Мы совершенствуемся и теперь будем готовиться к встрече с Парижем», — приводит слова Алонсо официальный сайт ФИФА.