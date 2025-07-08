Тренер «Флуминенсе» — о матче с «Челси»: Победу одержит тот, кто сможет лучше воспользоваться всеми условиями

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Клубного ЧМ против

«Это будет проверка на терпение. Мы будем осторожны. Конечно, будет важно владение мячом, особенно в 15:00 (по местному времени), когда будет жарко. Ужасная жара!

Если тебе постоянно приходится догонять соперника, если ты без мяча, то ужасно устаёшь. Мы очень уважаем "Челси", но это похоже на шахматы. Не сомневайтесь, матч будет напряжённым, по крайней мере, я думаю, моментов будет немного. Победу одержит тот, кто сможет лучше воспользоваться всеми условиями», — приводит слова Гаушо ESPN.

Напомним, что матч 1/2 финала КЧМ-2025 между «Флуминенсе» и «Челси» состоится сегодня, 8-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.