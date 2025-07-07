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    Источник: «Атлетико» Мадрид нацелился подписать Кристиана Ромеро этим летом

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    «Атлетико» Мадрид стремится подписать центрального защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро.

    Кристиан Ромеро
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    Кристиан Ромеро

    Как пишет As, испанский клуб предложил за 27-летнего аргентинца 55 миллионов евро плюс 15 миллионов в виде бонусов. Однако «Тоттенхэм» требует не менее 70 миллионов евро за полноценный трансфер.

    Сам Кристиан Ромеро уже дал согласие на переход в Ла Лигу и заинтересован в работе под руководством Диего Симеоне. При этом президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви готов сделать Ромеро самым высокооплачиваемым игроком команды, чтобы удержать его в Лондоне.

    В прошлом сезоне Ромеро провел 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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