Источник: «Атлетико» Мадрид нацелился подписать Кристиана Ромеро этим летом

Мадрид стремится подписать центрального защитника

Как пишет As, испанский клуб предложил за 27-летнего аргентинца 55 миллионов евро плюс 15 миллионов в виде бонусов. Однако «Тоттенхэм» требует не менее 70 миллионов евро за полноценный трансфер.

Сам Кристиан Ромеро уже дал согласие на переход в Ла Лигу и заинтересован в работе под руководством Диего Симеоне. При этом президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви готов сделать Ромеро самым высокооплачиваемым игроком команды, чтобы удержать его в Лондоне.

В прошлом сезоне Ромеро провел 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.