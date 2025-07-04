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    Асенсио не торопится с переходом в «Фенербахче»

    Футбол Футбол Франции ПСЖ Футбол Турции Фенербахче Трансферы
    Полузащитник «ПСЖ» Марко Асенсио пока не принял окончательного решения о переходе в «Фенербахче», сообщает L'Équipe.

    Марко Асенсио
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    Марко Асенсио

    Турецкий клуб предложил 29-летнему испанцу контракт и готов заплатить за него 15 млн евро с учетом бонусов. Однако сам Асенсио предпочитает не спешить с выбором нового клуба и хочет изучить все предложения, поступившие в рамках текущего трансферного окна.

    По информации источника, интерес к футболисту также проявляет итальянский «Милан». Напомним, что в феврале 2025 года Асенсио отправился в аренду в английскую «Астон Виллу».

    В минувшем сезоне он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забив 10 мячей и отдав 5 результативных передач. Контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2026 года.

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