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    Неймар: У меня сильный характер

    Футбол Латинская Америка
    Форвард «Сантоса» Неймар рассказал, как он относится к критике в свой адрес.

    Неймар
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    Неймар

    «Не могу контролировать мысли других людей. Трудно отвечать тем, кто совершенно не понимает нашу жизнь. Осуждать легко, а понять, что за этим стоит, сложно. Всю свою карьеру я немного грустил из-за того, что незнающие меня люди говорят обо мне, а не только о футболе.

    Я знаю, что я хороший человек, и с этим трудно мириться. Хотелось бы, чтобы они придавали больше значения тому, что действительно важно: игре на поле.

    Сейчас, когда есть интернет и соцсети, людям сложно сосредоточиться только на самом спортсмене. Плохо, когда меня судят определенным образом, а иногда даже ненавидят те, кто меня не знает, не является частью моей повседневной жизни, не знает, сколько усилий прилагаю ради себя и своей семьи.

    В интернете трудно остановиться и понять, что увиденное не соответствует действительности. У меня сильный характер, когда дело доходит до интернета. Я могу смотреть на все это, и меня это не будет ранить, вредить психологически.

    Моя футбольная карьера закончится. Мое имя останется в истории. Пройдут годы, придут и уйдут другие игроки и поколения. Я всегда говорю, что важны те люди, которые меня знают», — приводит слова Неймара ESPN.

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