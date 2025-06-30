Кейн: С «ПСЖ» будет тяжелая игра

Форвард «Баварии»высказался о победе над «Фламенго» (4:2) в 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025. Нападающий оформил дубль.

«Это был тяжелый матч против хорошей команды. Думаю, мы хорошо играли на протяжении длительного периода матча, но они продолжали отыгрываться. Они создавали нам трудности, особенно во втором тайме. Поэтому четвертый гол был так важен для нас.

Нас ждет еще одна тяжелая игра с "ПСЖ". Они провели невероятный сезон. Мы уже играли с ними и выиграли. Нам нужно перенести это ощущение в игру, хотя мы знаем, что это будет нелегко. Но мы показали, что можем победить кого угодно», — приводит слова Кейна DAZN.

Прогнозы и ставки на футбол

В 1/4 финала «Бавария» встретится с «ПСЖ».