ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ФК «Урал»«Урал» заменил Шатова на Ромащенко. Вернет ли экс-помощник Черчесова Екатеринбург в РПЛ?
  • 08:22
    • Роналду: Тренерская карьера — не для меня
    Все новости спорта

    Кейн: С «ПСЖ» будет тяжелая игра

    Футбол Футбол Германии Бавария Клубный чемпионат мира
    Форвард «Баварии» Гарри Кейн высказался о победе над «Фламенго» (4:2) в 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025. Нападающий оформил дубль.

    Гарри Кейн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарри Кейн

    «Это был тяжелый матч против хорошей команды. Думаю, мы хорошо играли на протяжении длительного периода матча, но они продолжали отыгрываться. Они создавали нам трудности, особенно во втором тайме. Поэтому четвертый гол был так важен для нас.

    Нас ждет еще одна тяжелая игра с "ПСЖ". Они провели невероятный сезон. Мы уже играли с ними и выиграли. Нам нужно перенести это ощущение в игру, хотя мы знаем, что это будет нелегко. Но мы показали, что можем победить кого угодно», — приводит слова Кейна DAZN.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В 1/4 финала «Бавария» встретится с «ПСЖ».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Игра получится вязкой и плотной
  • «Интер» — «Флуминенсе». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Динамо» уверенно расправится с белградцами
  • «Динамо» — «Белград». Прогноз и ставки
  • 2.76
    •
  • Сможет ли Медведев пройти первый круг на Уимблдоне?
  • Бонзи — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.79
  • Экспресс дня 30 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Интер — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Динамо — Белград
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бонзи — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Рублев — Джере
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кудерметова — Чжу Линь
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Калинская — Стоянович
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Свентек — Кудерметова
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Потапова — Френх
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры