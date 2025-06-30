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    Генрих Мхитарян («Интер»)«Интер» — «Флуминенсе». Онлайн, прямая трансляция
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    Гранат высказался о перспективах «Динамо» М на групповом этапе Кубка России

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    Экс-футболист сборной России Владимир Гранат поделился мнением о шансах московского «Динамо» на групповой стадии Кубка России.

    Владимир Гранат
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    Владимир Гранат

    Напомним, что «бело-голубые» встретятся в одной группе турнира с «Краснодаром», «Крыльями Советов» и «Сочи».

    «Как оцените жеребьевку Кубка России для "Динамо"? Жребий хороший. Возможно, с "Краснодаром" будет принципиальная игра, но не слишком, потому что это всего лишь групповой этап.

    Какое место в этой группе может занять "Динамо"? Шансы на первое место с "Краснодаром" равные. Но, думаю, что даже в таком матче у этих команд будет ротация состава.

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    • В "Динамо" раскритиковали подход к жеребьевке, которую не показывали в прямом эфире и на которой не было представителей команды? Думаю, что присутствие представителей команд не обязательно, если это не прописано в регламенте. Но если представители всех клубов будут присутствовать на жеребьевке, которую будут показывать в прямом эфире, это было бы лучше и для зрителей, и для клубов. Все было бы в открытом эфире», — цитирует Граната «ЕвроФутбол.Ру».

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