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    Джеймс — о победе «Челси»: Требуется много сил, чтобы остыть

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    Защитник «Челси» Рис Джеймс высказался о победе своей команды в 1/8 финала Клубного ЧМ над «Бенфикой» (4:1 ДВ).

    Рис Джеймс — защитник «Челси»
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    Рис Джеймс — защитник «Челси»

    «Мы прошли долгий путь. Трудно быть так близко к концу матча, а затем получить такой удар под дых. Собраться с силами, отряхнуться и забить несколько голов, вероятно, показывает, как далеко мы продвинулись, и каждый сыграл свою роль.

    Это была очень сложная игра с множеством пауз. Погода была не очень хорошей, поле было не в лучшем состоянии, было трудно играть, а потом на 85-й минуте мы остановились на длительный период. Требуется много сил, чтобы остыть, а затем снова запустить этот двигатель, но мы счастливы, что справились с задачей», — приводит слова Джеймса официальный сайт «Челси».

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