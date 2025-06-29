Джеймс — о победе «Челси»: Требуется много сил, чтобы остыть

Защитниквысказался о победе своей команды в 1/8 финала Клубного ЧМ над(4:1 ДВ).

«Мы прошли долгий путь. Трудно быть так близко к концу матча, а затем получить такой удар под дых. Собраться с силами, отряхнуться и забить несколько голов, вероятно, показывает, как далеко мы продвинулись, и каждый сыграл свою роль.

Это была очень сложная игра с множеством пауз. Погода была не очень хорошей, поле было не в лучшем состоянии, было трудно играть, а потом на 85-й минуте мы остановились на длительный период. Требуется много сил, чтобы остыть, а затем снова запустить этот двигатель, но мы счастливы, что справились с задачей», — приводит слова Джеймса официальный сайт «Челси».

В четвертьфинале Клубного чемпионата мира «Челси» сыграет против бразильского «Палмейраса» 5-го июля в 04:00 мск.