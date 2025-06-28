ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николай Саприн Николай Саприн: «Ювентусу» будет сложно что-то противопоставить «Реалу»
    Все новости спорта

    Мусаев: «Краснодару» уже надо забыть про чемпионство

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар
    Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что команда должна забыть про статус действующего чемпиона России.

    Мурад Мусаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мурад Мусаев

    Ранее в товарищеской встрече краснодарцы разгромили махачкалинское «Динамо» со счетом 4:1.

    «Надо забыть уже наше чемпионство. Если мы хотим и дальше побеждать, то это нужно оставить в прошлом, потому что если ты будешь выходить в ранге чемпиона и будешь слишком спокоен, это всё плохо закончится. Поэтому нужно быть голодными, как и в начале прошлого сезона. Только так можно добиваться побед», — сказал Мусаев в интервью пресс-службе «Краснодара» на YouTube-канале клуба.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Краснодар» в прошлом сезоне выиграл чемпионат России впервые в своей истории.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Матч получится низовым?!
  • «Бенфика» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • Финал получится прагматичным
  • Англия (U21) — Германия (U21). Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Определят ли «Палмейрас» и «Ботафого» сильнейшего за 90 минут?
  • «Палмейрас» — «Ботафого». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.22
  • Экспресс дня 28 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Бенфика — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Англия (U21) — Германия (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Палмейрас — Ботафого
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Астана — Кызыл-Жар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Зенит — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Туран — Актобе
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры