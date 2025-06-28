Мусаев: «Краснодару» уже надо забыть про чемпионство

Наставник «Краснодара»отметил, что команда должна забыть про статус действующего чемпиона России.

Ранее в товарищеской встрече краснодарцы разгромили махачкалинское «Динамо» со счетом 4:1.

«Надо забыть уже наше чемпионство. Если мы хотим и дальше побеждать, то это нужно оставить в прошлом, потому что если ты будешь выходить в ранге чемпиона и будешь слишком спокоен, это всё плохо закончится. Поэтому нужно быть голодными, как и в начале прошлого сезона. Только так можно добиваться побед», — сказал Мусаев в интервью пресс-службе «Краснодара» на YouTube-канале клуба.

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«Краснодар» в прошлом сезоне выиграл чемпионат России впервые в своей истории.