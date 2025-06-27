Московское «Торпедо» назвало имя нового генерального директора

Московскоеофициально назначилоновым генеральным директором клуба.

Синяев — бывший профессиональный футболист, ранее занимал руководящие должности в ФК «Астрахань» и «Волгарь», а с 2023 года управлял спортивными объектами СК «Торпедо».

Назначение связано с кадровыми перестановками после ареста прежнего владельца клуба Леонида Соболева и бывшего генерального директора Валерия Скородумова. Оба были заключены под стражу по обвинению в оказании противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований.

В предстоящем сезоне «Торпедо» выступит в Российской Премьер-Лиге, завоевав повышение по итогам прошлого сезона, где команда заняла второе место в Первой лиге.