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    Московское «Торпедо» назвало имя нового генерального директора

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    Московское «Торпедо» официально назначило Сергея Синяева новым генеральным директором клуба.

    Футбольный клуб «Торпедо»
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    Футбольный клуб «Торпедо»

    Синяев — бывший профессиональный футболист, ранее занимал руководящие должности в ФК «Астрахань» и «Волгарь», а с 2023 года управлял спортивными объектами СК «Торпедо».

    Назначение связано с кадровыми перестановками после ареста прежнего владельца клуба Леонида Соболева и бывшего генерального директора Валерия Скородумова. Оба были заключены под стражу по обвинению в оказании противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований.

    В предстоящем сезоне «Торпедо» выступит в Российской Премьер-Лиге, завоевав повышение по итогам прошлого сезона, где команда заняла второе место в Первой лиге.

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