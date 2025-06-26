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    Эриксен прокомментировал свой уход из «Манчестер Юнайтед»

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    Полузащитник Кристиан Эриксен высказался о своем уходе из «Манчестер Юнайтед».

    Кристиан Эриксен
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    Кристиан Эриксен

    «Думаю, это подходящий момент для завершения истории, учитывая то, как сложился сезон. Идеальная концовка для трёх моих сезонов в "Манчестер Юнайтед". Это было нечто особенное: уходить с поля с забитым мячом и победой, с улыбками окружающих — это очень здорово.

    С этим клубом связано много хороших воспоминаний, особенных матчей, особенных людей, с которыми я здесь познакомился, а также два трофея и несколько финалов.

    Я наслаждался своим временем в клубе, очень благодарен "МЮ", болельщикам и партнёрам по команде. С первого же дня я чувствовал себя здесь как дома, этот клуб занял особое место в моём сердце.

    Надеюсь, впереди светлые времена, как нам и говорил тренер (во время своих установок). Вместе с такими болельщиками у клуба замечательное будущее», — приводит слова Эриксена официальный сайт клуба АПЛ.

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    • В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Манчестер Юнайтед» 23 матча в рамках АПЛ, забил гол и сделал 2 голевые передачи.

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