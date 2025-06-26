Эриксен прокомментировал свой уход из «Манчестер Юнайтед»

Полузащитниквысказался о своем уходе из

«Думаю, это подходящий момент для завершения истории, учитывая то, как сложился сезон. Идеальная концовка для трёх моих сезонов в "Манчестер Юнайтед". Это было нечто особенное: уходить с поля с забитым мячом и победой, с улыбками окружающих — это очень здорово.

С этим клубом связано много хороших воспоминаний, особенных матчей, особенных людей, с которыми я здесь познакомился, а также два трофея и несколько финалов.

Я наслаждался своим временем в клубе, очень благодарен "МЮ", болельщикам и партнёрам по команде. С первого же дня я чувствовал себя здесь как дома, этот клуб занял особое место в моём сердце.

Надеюсь, впереди светлые времена, как нам и говорил тренер (во время своих установок). Вместе с такими болельщиками у клуба замечательное будущее», — приводит слова Эриксена официальный сайт клуба АПЛ.

В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Манчестер Юнайтед» 23 матча в рамках АПЛ, забил гол и сделал 2 голевые передачи.