Беллингем: Александер-Арнолд был действительно хорош

Хавбек «Реала»высказался о дебютеза мадридский клуб.

26-летний полузащитник присоединился к «сливочным» в конце мая и дебютировал за «Реал» в матче Клубного чемпионата мира против «Аль-Хиляля» (1:1).

«Он был действительно хорош, и я думаю, что ребята хорошо его приняли, потому что он не только потрясающий игрок, но и отличный парень. Он уже немного говорит по-испански, так что, я думаю, это произвело впечатление на всех игроков. Конечно, давление будет безумным, но я сказал ему, что он здесь не просто так и что он сделает для клуба много хорошего — думаю, он уже поверил в это, у него есть уверенность. Здорово, что он с нами», — приводит Goal слова Беллингема.

Контракт Александер-Арнолда с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2031 года.