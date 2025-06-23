Гвардиола: «Ювентус» играет лучше нас, но «Сити» должен победить

Главный тренервысказался об участии в Клубном чемпионате мира.

«Мы говорили об этом, о соревновании, где такие же 7 матчей, как на чемпионатах мира или кубках Европы и Америки. Тактика относительно важна, но не настолько.

Важно, как все выкладываются, это всего 5 или 6 игр, так что внесите реальный вклад, продемонстрируйте язык тела. В перерыве мы говорили о том, чтобы забивать как можно больше, но в конечном счете мы играли против такого соперника.

У "Ювентуса" другой соперник. Они, возможно, играют лучше нас, но, если теперь мы хотим финишировать первыми, мы должны победить итальянскую команду.

Если нет, и мы будем вторыми, посмотрим, с кем мы будем играть в следующем раунде», — цитирует Гвардиолу сайт «Манчестер Сити»

Напомним, что впереди у «Манчестер Сити» матч против «Ювентуса» за первую строчку в своей группе.