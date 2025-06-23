ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрий ДроздовЮрий Дроздов: Сегодняшнему «Локомотиву» нужен карт-бланш минимум на три сезона
    Все новости спорта

    Гвардиола: «Ювентус» играет лучше нас, но «Сити» должен победить

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Англии Манчестер Сити
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об участии в Клубном чемпионате мира.

    Хосеп Гвардиола
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола

    «Мы говорили об этом, о соревновании, где такие же 7 матчей, как на чемпионатах мира или кубках Европы и Америки. Тактика относительно важна, но не настолько.

    Важно, как все выкладываются, это всего 5 или 6 игр, так что внесите реальный вклад, продемонстрируйте язык тела. В перерыве мы говорили о том, чтобы забивать как можно больше, но в конечном счете мы играли против такого соперника.

    У "Ювентуса" другой соперник. Они, возможно, играют лучше нас, но, если теперь мы хотим финишировать первыми, мы должны победить итальянскую команду.

    Если нет, и мы будем вторыми, посмотрим, с кем мы будем играть в следующем раунде», — цитирует Гвардиолу сайт «Манчестер Сити»

    Напомним, что впереди у «Манчестер Сити» матч против «Ювентуса» за первую строчку в своей группе.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Разгромит ли «ПСЖ» «Сиэтл Саундерс»?
  • «Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
  • Смогут ли «Атлетико» и «Ботафого» определить сильнейшего?
  • «Атлетико» — «Ботафого». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Юным немцам финала не видать!
  • Испания (U19) — Германия (U19). Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.43
  • Экспресс дня 23 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Сиэтл Саундерс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Атлетико — Ботафого
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Нидерланды (U19) — Румыния (U19)
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бенфика — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Окленд Сити — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.68
  • Экспресс дня 24 июня
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фернандес — Паолини
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Крюгер — Хаддад-Майя
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры