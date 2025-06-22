Антонио Рюдигер может получить игровое время в матче против «Пачуки»

Защитник мадридскогодействительно может вернуться на поле в матче противна Клубном чемпионате мира.

После операции на мениске, которую он перенес в апреле, ожидалось, что восстановление займет 6–8 недель. Однако, по информации Marca, процесс реабилитации идет быстрее прогнозируемых сроков.

Тренерский штаб «Реала» планирует предоставить немецкому защитнику игровое время в матче против «Пачуки», чтобы он мог начать возвращаться в соревновательный ритм.

Это решение связано и с кадровыми проблемами в обороне клуба, а также с тем, что Рюдигер успешно прошёл все этапы восстановления и готов к нагрузкам.

В текущем сезоне Рюдигер принял участие в 49 матчах за «Реал» во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу