Карпин: Захаряну надо выигрывать конкуренцию

Наставник сборной России и московского «Динамо»оценил перспективы хавбекав «Реале Сосьедад».

«Проблемы нет, просто надо выиграть конкуренцию. А он не в состоянии пока ее выиграть. Из-за травм, из-за чего-то еще, не готов к интенсивности. Миллион факторов, из-за которых кто-то не выигрывает конкуренцию. Я общаюсь со спортивным директором, он вместе со мной играл в "Реал Сосьедад". Мы общаемся по поводу Захаряна тоже.

Если бы в нем не видели перспективу, его бы за 12 миллионов евро не покупали. Перспектива есть, просто надо ее вывести на свет божий, скажем так», — цитирует Карпина ТАСС.

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Захарян играет за испанский клуб с лета 2023 года. За это время россиянин провел 44 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.