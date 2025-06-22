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    Винисиус («Реал»)«Реал» — «Пачука». Онлайн, прямая трансляция
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    Германия U21 — Италия U21: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Молодежные сборные Германии и Италии сойдутся в матче 1/4 финала Евро U21. Встреча команд назначена на 22 июня 22:00 по мск.

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    Германия выиграла группу В, одержав в ней 3 победы. Молодая немецкая машина также победила текущего чемпиона Европы — сборную Англию. Таким образом, сейчас Германия вполне заслуживает, чтобы ее считали одним из фаворитов турнира.

    Италия также закончила группу без поражений, но при этом у нее была одна ничья. В последнем туре групповой стадии итальянцы сыграли вничью с финалистом прошлого Евро — сборной Испании.

    Если говорить о результатах обеих команд в целом, то Германия показала более уверенную игру в атаке. Италия сыграла надежно в обороне. Получается, что сегодня сыграет одна из лучших атак против одной из самых надежных защит Евро. Чья же возьмет?

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Германия является фаворитом букмекеров. Котировки на игру составляют 1.91 и 4.20 соответственно. Ставки на проход команд в полуфинал принимаются с коэффициентами 1.48 и 2.70.

    • Аналитика сайта LiveSport.Ru уверены, что Германия докажет свой статус фаворита матча и пророчат ей хороший результат.

    • Прогноз искусственного интеллекта — победа Германии со счетом 2:0.

    Трансляция матча

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