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    Кенан Йылдыз«Ювентус» — «Видад». Онлайн, прямая трансляция
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    «Бавария» сделала новое предложение контракта Нико Уильямсу

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    «Бавария» продолжает активно бороться за подписание вингера «Атлетика» Нико Уильямса.

    Нико Уильямс
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    Нико Уильямс

    По информации L’Équipe, мюнхенский клуб сделал новое предложение: зарплата 10 миллионов евро в год после уплаты налогов плюс 2 миллиона евро в виде бонусов. При этом сумма отступных в 62 миллиона евро не является для «Баварии» проблемой — клуб готов ее выплатить.

    Несмотря на то что «Барселона» уже согласовала с 22-летним игроком условия контракта (12 миллионов евро в год до уплаты налогов), каталонцы пока не готовы выплатить всю сумму отступных сразу, что может дать преимущество немецкому клубу.

    Сам Уильямс отдает приоритет переходу в «Барселону», но не исключает вариант с «Баварией», если каталонцы не смогут оперативно завершить сделку.

    В минувшем сезоне Нико Уильямс провел за «Атлетик» 45 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал семь результативных передач.

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