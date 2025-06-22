«Бавария» сделала новое предложение контракта Нико Уильямсу

продолжает активно бороться за подписание вингера

По информации L’Équipe, мюнхенский клуб сделал новое предложение: зарплата 10 миллионов евро в год после уплаты налогов плюс 2 миллиона евро в виде бонусов. При этом сумма отступных в 62 миллиона евро не является для «Баварии» проблемой — клуб готов ее выплатить.

Несмотря на то что «Барселона» уже согласовала с 22-летним игроком условия контракта (12 миллионов евро в год до уплаты налогов), каталонцы пока не готовы выплатить всю сумму отступных сразу, что может дать преимущество немецкому клубу.

Сам Уильямс отдает приоритет переходу в «Барселону», но не исключает вариант с «Баварией», если каталонцы не смогут оперативно завершить сделку.

В минувшем сезоне Нико Уильямс провел за «Атлетик» 45 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал семь результативных передач.