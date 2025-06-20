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    Голландцы разгромили сборную Англии, Германия вырвала победу в матче с Норвегией

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    Завершились два матча Чемпионата Европы U-19 в рамках третьего тура группы В.

    Сборная Нидерландов (U-19)
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    Сборная Нидерландов (U-19)

    Сборная Голландии разгромила сверстников из Англии со счетом 4:2. Номинальные хозяева матча сделали результат в первом тайме.

    Открыл счет в матче защитник Кес Смит на 22-й минуте. На 35-й минуте нападающий Зепикено Редмонд удвоил преимущество. Под занавес первого тайма форвард Лукас Веннегор оф Хесселинк на 42-й минуте сделал счет 3:0.

    Сборная Англии во втором тайме смогла размочить счет. На 52-й минуте отличился нападающий Итан Уитли. Однако уже на 69-й минуте Редмонд оформил дубль. Последний рывок англичан совершил Джейси Шоун Дерри на 90+3 минуте, установив окончательный счет в матче — 4:2.

    Футбол. U19 Евро-2025. Группа B
    Нидерланды U19 — Англия U19 4:2
    Голы: 1:0 Kees Smit (22'), 2:0 Зепиквено Редмонд (35'), 3:0 Лукас Веннегор оф Хесселинк (42'), 3:1 Итан Уитли (52'), 4:1 Зепиквено Редмонд (69'), 4:2 Jesse Derry (90 + 3')

    Победа позволила сборной Нидерландов завершить групповой этап на первом месте. Команда одержала три победы из трех возможных.

    Их сверстники из Англии закончили турнир на третьем месте в группе B, набрав два балла.

    В параллельном матче сборная Германия смогла вырвать победу против сверстников из Норвегии. Номинальные гости выиграли со счетом 2:1.

    Основные события происходили во втором тайме. На 72-й минуте счет открыли игроки сборной Норвегии. Отличился полузащитник Сондре Милиан Гранос.

    Сборная Германии смогла сделать финальный рывок в самой концовке матча. Сначала хавбек Ассан Уэдраого сравнял счет на 85-й минуте. Уже в добавленное время Саид Мала забил победный гол в матче на 90+1-й минуте.

    Футбол. U19 Евро-2025. Группа B
    Норвегия U19 — Германия U19 1:2
    Голы: 1:0 Сондре Гранос (72'), 1:1 Assane Ouedraogo (85'), 1:2 Said El Mala (90 + 1')

    Подвиг сборной Германии помог команде занять вторую строчку в группе B и выйти в основную сетку турнира. Бундестим набрала четыре очка в трех матчах.

    Сборная Норвегии закончила турнир на последнем месте в квартете. У команды всего лишь один набранный балл.

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