Голландцы разгромили сборную Англии, Германия вырвала победу в матче с Норвегией

Сборная Голландии разгромила сверстников из Англии со счетом 4:2. Номинальные хозяева матча сделали результат в первом тайме.
Открыл счет в матче защитник Кес Смит на 22-й минуте. На 35-й минуте нападающий Зепикено Редмонд удвоил преимущество. Под занавес первого тайма форвард Лукас Веннегор оф Хесселинк на 42-й минуте сделал счет 3:0.
Сборная Англии во втором тайме смогла размочить счет. На 52-й минуте отличился нападающий Итан Уитли. Однако уже на 69-й минуте Редмонд оформил дубль. Последний рывок англичан совершил Джейси Шоун Дерри на 90+3 минуте, установив окончательный счет в матче — 4:2.
Победа позволила сборной Нидерландов завершить групповой этап на первом месте. Команда одержала три победы из трех возможных.
Их сверстники из Англии закончили турнир на третьем месте в группе B, набрав два балла.
В параллельном матче сборная Германия смогла вырвать победу против сверстников из Норвегии. Номинальные гости выиграли со счетом 2:1.
Основные события происходили во втором тайме. На 72-й минуте счет открыли игроки сборной Норвегии. Отличился полузащитник Сондре Милиан Гранос.
Сборная Германии смогла сделать финальный рывок в самой концовке матча. Сначала хавбек Ассан Уэдраого сравнял счет на 85-й минуте. Уже в добавленное время Саид Мала забил победный гол в матче на 90+1-й минуте.
Подвиг сборной Германии помог команде занять вторую строчку в группе B и выйти в основную сетку турнира. Бундестим набрала четыре очка в трех матчах.
Сборная Норвегии закончила турнир на последнем месте в квартете. У команды всего лишь один набранный балл.