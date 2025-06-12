Германия — явный фаворит этой пары. Немцы удачно выступили в последних контрольных матчах, обыграв Словакию и Испанию. Теперь они настроятся на победу в первом туре чемпионата Европы.
Напомним, что Германия является позапрошлогодним победителем турнира. Так что ее вполне можно считать одним из фаворитом всего турнира. Посмотрим, как «бундестим» заявит о себе на старте нового розыгрыша.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: 1.27 и 9.20 — котировки на победу одной и другой команды.
- Эксперты LiveSport сделали прогноз, в котором выбрали две подходящие, на их взгляд, ставки.
- Искусственный интеллект полагает, что Германия выиграет со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Германия U21 — Словения U21 смотрите на LiveCup.Run.
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