СборныеU21 проведут очный матч на старте группового этапа молодежного чемпионата Европы, который состоится 12 июня в 22:00 по мск.

Германия — явный фаворит этой пары. Немцы удачно выступили в последних контрольных матчах, обыграв Словакию и Испанию. Теперь они настроятся на победу в первом туре чемпионата Европы.

Напомним, что Германия является позапрошлогодним победителем турнира. Так что ее вполне можно считать одним из фаворитом всего турнира. Посмотрим, как «бундестим» заявит о себе на старте нового розыгрыша.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: 1.27 и 9.20 — котировки на победу одной и другой команды.

Эксперты LiveSport сделали прогноз, в котором выбрали две подходящие, на их взгляд, ставки.

Искусственный интеллект полагает, что Германия выиграет со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Германия U21 — Словения U21 смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.