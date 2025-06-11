Гаджиев: Можно оценить прошлый сезон на «четыре»

Президент махачкалинскогооценил результаты команды в прошлом сезоне.

«Нормальный сезон был у нашей команды. Можно оценить его на "четыре". Хотя я обычно так оценки не ставлю.

Считаю, команда выступила на своём уровне. И что самое важное — она играла на своём уровне весь сезон.

Её игру отмечали практически все тренеры-соперники. Говорили о "Динамо" позитивно как об организованном коллективе, который всегда действует на уровне своих возможностей, динамично ведёт борьбу за мяч, хорошо готов физически», — приводит слова Гаджиева официальный сайт махачкалинского «Динамо».

Напомним, что «Динамо» Мх по итогам сезона заняло 11-е место.