Гаджиев: Можно оценить прошлый сезон на «четыре»

Гаджи Гаджиев Фото: globallookpress.com
«Нормальный сезон был у нашей команды. Можно оценить его на "четыре". Хотя я обычно так оценки не ставлю.
Считаю, команда выступила на своём уровне. И что самое важное — она играла на своём уровне весь сезон.
Её игру отмечали практически все тренеры-соперники. Говорили о "Динамо" позитивно как об организованном коллективе, который всегда действует на уровне своих возможностей, динамично ведёт борьбу за мяч, хорошо готов физически», — приводит слова Гаджиева официальный сайт махачкалинского «Динамо».
Напомним, что «Динамо» Мх по итогам сезона заняло 11-е место.