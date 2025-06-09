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    «Факел» подписал двух футболистов

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    Воронежский «Факел» на своем сайте объявил о переходе двух игроков — Игоря Обухова и Георгия Гонгадзе.

    Георгий Гонгадзе
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    Георгий Гонгадзе

    29-летний Обухов выступает на позиции голкипера, этот сезон провел в подмосковных «Химках». Всего в этом сезоне он провел за команду 12 матчей во всех турнирах и пропустил 26 мячей.

    До этого вратарь играл за «Тюмень», «Арсенал», «СКА-Хабаровск», «Ротор» и «Нефтехимик».

    Нападающий Гонгадзе ранее уже выступал в составе «Факела» в сезоне-2022/2023 в РПЛ и тогда забил 9 мячей в 28 играх.

    Нынешний сезон 29-летний футболист провел в Первой лиге за «СКА-Хабаровск», забив 12 мячей в 33 матчах.

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, по итогам этого сезона РПЛ «Факел» вылетел в Первую лигу, заняв последнее место.

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