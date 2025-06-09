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    Официально: Киву стал главным тренером «Интера»

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    Миланский «Интер» возглавил Кристиан Киву, сообщает официальный сайт нерадзурри.

    Кристиан Киву
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    Кристиан Киву

    Контракт с 44-летним румынским специалистом заключен на два года.

    «Кристиан Киву начинает третью главу своей истории с "нерадзурри". И он делает это с ценностями, которыми всегда руководствовался: преданность, жертвенность и неутомимая трудовая этика», — говорится в сообщении миланского клуба.

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    • Прежний наставник Симоне Индзаги покинул «Интер» после окончания сезона и возглавил саудовский «Аль-Хиляль».

    В качестве игрока Киву выступал за «Интер» с 2007 по 2014 год. Три раза выигрывал Серию А, два раза Кубок Италии и один раз Лигу чемпионов.

    Календарь и таблица Серии А

    Тренерскую карьеру 44-летний специалист начал в молодежном составе «Интера» (2018-2024). В феврале 2025 года возглавил «Парму» и смог сохранить ей место в Серии А.

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