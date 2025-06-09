Официально: Киву стал главным тренером «Интера»

Миланскийвозглавил сообщает официальный сайт нерадзурри.

Контракт с 44-летним румынским специалистом заключен на два года.

«Кристиан Киву начинает третью главу своей истории с "нерадзурри". И он делает это с ценностями, которыми всегда руководствовался: преданность, жертвенность и неутомимая трудовая этика», — говорится в сообщении миланского клуба.

Прежний наставник Симоне Индзаги покинул «Интер» после окончания сезона и возглавил саудовский «Аль-Хиляль».

В качестве игрока Киву выступал за «Интер» с 2007 по 2014 год. Три раза выигрывал Серию А, два раза Кубок Италии и один раз Лигу чемпионов.

Календарь и таблица Серии А

Тренерскую карьеру 44-летний специалист начал в молодежном составе «Интера» (2018-2024). В феврале 2025 года возглавил «Парму» и смог сохранить ей место в Серии А.