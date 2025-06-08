Экс-игрок сборной России Денис Глушаков выбрал лучших игроков РПЛ сезона-2024/25

Бывший полузащитник сборной Россииназвал тройку лучших игроков сезона-2024/25 в Российской премьер-лиге.

«Лучшими футболистами прошедшего сезона назову Алексея Батракова, Джона Кордобу, Максима Осипенко. Осипенко хорошо играл, назабивал голов. Кордоба выиграл чемпионство с Краснодаром, а Батраков в принципе стабильно сыграл», — цитирует Глушакова издание ТАСС.

В минувшем сезоне Джон Кордоба стал чемпионом России в составе «Краснодара», забив 12 голов в 25 матчах РПЛ.

Максим Осипенко помог «Ростову» дойти до финала Кубка России и отметился 9 голами в 30 матчах чемпионата.

Алексей Батраков с «Локомотивом» занял шестое место в лиге, забив 14 мячей в 29 играх.