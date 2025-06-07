Канада в марте выиграла бронзу в Лиге наций КОНКАКАФ, обыграв команду США. Впереди квалификация на чемпионат мира и в этом поединке канадцы постараются добыть победу. Это придаст команде уверенности.
Украина также сыграет впервые с марта, когда проиграла Бельгии в рамках стыковых матчей за повышение в Лигу А Лиги наций УЕФА. Однако поражение стало первым за последние пять игр.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 2.18 на победу Канады и 3.45 на победу Украины.
- Эксперты LiveSport прогнозируют высокий тотал и равную игру.
- Искусственный интеллект поставил на победу Украины со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Канада — Украина смотрите на LiveCup.Run.
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