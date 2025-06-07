Сборныепроведут товарищескую встречу. Она состоится 7 июня в Торонто. Старт в 21:45 мск.

Канада в марте выиграла бронзу в Лиге наций КОНКАКАФ, обыграв команду США. Впереди квалификация на чемпионат мира и в этом поединке канадцы постараются добыть победу. Это придаст команде уверенности.

Украина также сыграет впервые с марта, когда проиграла Бельгии в рамках стыковых матчей за повышение в Лигу А Лиги наций УЕФА. Однако поражение стало первым за последние пять игр.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 2.18 на победу Канады и 3.45 на победу Украины.

Эксперты LiveSport прогнозируют высокий тотал и равную игру.

Искусственный интеллект поставил на победу Украины со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Канада — Украина смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.