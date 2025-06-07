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    Канада — Украина. Ставка (к. 3.25) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 7 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Канада — Украина
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    Александр Зинченко
    7 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Канада и Украина. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Канада — Украина, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 07 Июня 2025 года

    Канада

  • Оттава
    •  Канада 22:00 Украина

    Украина

  • Киев
    •

    Канада

    Турнирное положение: Канадцы нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда имеет весьма приличный по именам состав.

    При этом Канада в двух поединках нынешнего календарного года по разу победила и уступила. Вот только команде непросто даются поединки с крепкими оппонентами.

    Канада — Украина: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Канадцы нанесли поражение США (2:1).

    При этом чуть ранее Канада уступила Мексике (0:2). Зато поединок с Суринамом завершился уверенной викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Канада добыла 4 победы. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Канадцы довольно неплохо выглядят в плане реализации. Да и атакующий потенциал команды раскрыт не до конца.

    При всем при этом Канада лишь однажды противостояла украинцам. Почти 15 лет назад соперники подписали мировую (2:2).

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Канадцы должны воспользоваться преимуществом своего поля.

    Украина

    Турнирное положение: Украинцы не блещут стабильностью результатов. Команда пропускала в 5 своих последних матчах.

    Причем Украина способна выдать отдельный яркий поединок. Вот только стабильности команде Сергея Реброва явно недостает.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Украинцы уступили Бельгии (0:3).

    До того команда переиграла тех же бельгийцев (3:1). А еще чуть раньше она с трудом переиграла Албанию (2:1).

    Вообще же, Украина в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 7 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Украинцы имеют весьма качественный подбор игроков во всех линиях. Вот только после сложного сезона их функциональное состояние далеко от оптимального.

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    При этом Украина способна поднатореть в плане реализации. Наверняка проявит себя форвард Владислав Ванат, ставший лучшим бомбардиром УПЛ.

    Украинцы имеют явные сложности с надежностью своих тылов. Команде Реброва зачастую не хватает пресловутой монолитности.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Украинцы явно постараются преуспеть у ворот соперника.

    Статистика для ставок

    • Канадцы пропустили в 2 последних поединках

    • Украинцы до последней коллизии победили дважды кряду

    • Украина пропускала в 5 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Канада — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

    Украинцы явно не боятся Канаду, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

    Ставка: Ничья за 3.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Канада — Украина?

    Матч Канада — Украина состоится 07 июня 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Канада — Украина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Канада — Украина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Канада — Украина?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Канада — Украина?

    Коэффициенты букмекеров: Канада — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.30.

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