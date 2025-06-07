Канада — Украина. Ставка (к. 3.25) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 7 июня 2025 года

Канада
Украина
Канада
Турнирное положение: Канадцы нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда имеет весьма приличный по именам состав.
При этом Канада в двух поединках нынешнего календарного года по разу победила и уступила. Вот только команде непросто даются поединки с крепкими оппонентами.
Канада — Украина: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Канадцы нанесли поражение США (2:1).
При этом чуть ранее Канада уступила Мексике (0:2). Зато поединок с Суринамом завершился уверенной викторией (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах Канада добыла 4 победы. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Канадцы довольно неплохо выглядят в плане реализации. Да и атакующий потенциал команды раскрыт не до конца.
При всем при этом Канада лишь однажды противостояла украинцам. Почти 15 лет назад соперники подписали мировую (2:2).
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Канадцы должны воспользоваться преимуществом своего поля.
Украина
Турнирное положение: Украинцы не блещут стабильностью результатов. Команда пропускала в 5 своих последних матчах.
Причем Украина способна выдать отдельный яркий поединок. Вот только стабильности команде Сергея Реброва явно недостает.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Украинцы уступили Бельгии (0:3).
До того команда переиграла тех же бельгийцев (3:1). А еще чуть раньше она с трудом переиграла Албанию (2:1).
Вообще же, Украина в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 7 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Украинцы имеют весьма качественный подбор игроков во всех линиях. Вот только после сложного сезона их функциональное состояние далеко от оптимального.
При этом Украина способна поднатореть в плане реализации. Наверняка проявит себя форвард Владислав Ванат, ставший лучшим бомбардиром УПЛ.
Украинцы имеют явные сложности с надежностью своих тылов. Команде Реброва зачастую не хватает пресловутой монолитности.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Украинцы явно постараются преуспеть у ворот соперника.
Статистика для ставок
- Канадцы пропустили в 2 последних поединках
- Украинцы до последней коллизии победили дважды кряду
- Украина пропускала в 5 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Канада — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.
- 2.05Россия — Нигерия: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.60Норвегия — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.40Северная Македония — Бельгия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.
Украинцы явно не боятся Канаду, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.
Ставка: Ничья за 3.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.25