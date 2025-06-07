Албания и Сербия поделили очки в матче квалификации ЧМ-2026

сыграла вничью с(0:0) в матче 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026-го года.

За весь матч хозяева нанесли 4 удара в створ ворот и подали 3 угловых. Сербия совершила 13 фолов и дважды угрожала воротам соперника.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа K Албания — Сербия 0:0 Албания: Томас Стракоша, Эльсеид Хюсай, Арлинд Айети, Берат Джимсити, Марио Митай, Кристьян Аслани, Казим Лячи, Арбер Ходжа (Недим Байрами, 63'), Рею Манай (Мюрто Узуни, 63'), Армандо Броя (Юльбер Рамадани, 75'), Juljan Shehu (Мирлинд Даку, 85') Сербия: Джордже Петрович, Алекса Терзич (Коста Неделькович, 69'), Страхиня Павлович, Никола Миленкович, Страхиня Эракович, Лазар Самарджич (Andrija Maksimovic, 69'), Саша Лукич, Неманья Максимович (Стефан Митрович, 87'), Андрия Живкович (Лука Йович, 87'), Александр Митрович (Неманья Гудель, 76'), Душан Влахович Предупреждения: Страхиня Павлович (17'), Берат Джимсити (19'), Стефан Митрович (80')

После этого матча Албания 2-е место в группе К с 4 баллами в копилке. Сербия — на 4-й позиции (1).