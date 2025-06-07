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    Адиев объяснил, почему подписал контракт с «Крыльями Советов» на год

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    Новый главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл секреты переговоров с самарским клубом.

    Магомед Адиев
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    Магомед Адиев

    «Мы провели несколько встреч с руководством. Взяли время на раздумье и буквально через пару дней решили вместе поработать. Приятно, что клуб с такими богатыми традициями и историей сделал мне предложение.

    Почему контракт подписан по схеме "1+1"? Я сам выступал за один год. Считаю, это достаточный срок для того, чтобы себя проявить. Пролонгация уже зависит от определенных нюансов. В частности, от места в турнирной таблице. Но я о втором годе сейчас вообще не думаю. Сконцентрирован на начале работы, на том, чтобы как можно раньше дать результат», — сказал Адиев «СЭ».

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    • О назначении 47-летнего Адиева стало известно 5 июня. Он сменил на посту главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина, работавшего с командой с июня 2020 года. В минувшем сезоне самарский клуб финишировал десятым в таблице РПЛ с 31 очком.

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