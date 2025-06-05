Агент Махмуда Джабера опроверг информацию о трансфере в казанский «Рубин»

Агент полузащитникаопроверг информацию о трансферном предложении от казанского

«Мне ничего неизвестно об интересе "Рубина" к Джаберу. На данный момент никаких официальных предложений не было», — сказал Бен Эзра «СЭ».

Ранее израильские СМИ сообщали, что «Рубин» предложил за Джабера 1,5 миллиона евро, однако руководство «Маккаби Хайфа» настаивает на сумме не менее 2,5 миллиона евро.

В сезоне 2024/2025 Махмуд Джабер провел 35 матчей во всех турнирах, отдав 3 результативные передачи. Его контракт с «Маккаби Хайфа» действует до лета 2027 года.