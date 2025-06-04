Источник: Дуглас Луис рассчитывает вернуться в АПЛ

Дуглас Луис — полузащитник «Ювентуса» Фото: globallookpress.com
Стало известно, что Дуглас Луис хочет вернуться в Англию из-за того, что не смог проявить себя в туринском клубе. На игре полузащитника сказались травмы и малое количество игрового времени.
В прошедшем сезоне Дуглас Луис провел за «Ювентус» 26 матчей и не отметился результативными действиями.
Напомним, что полузащитник уже выступал в АПЛ за «Манчестер Сити» в период с 2017 по 2019 год, а также в «Астон Вилле» с 2019 по 2024-й год.
Ранее сообщалось о том, что Федерико Кьеза может вернуться в «старую синьору».