Источник: Дуглас Луис рассчитывает вернуться в АПЛ

Полузащитникможет продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Tuttosport

Стало известно, что Дуглас Луис хочет вернуться в Англию из-за того, что не смог проявить себя в туринском клубе. На игре полузащитника сказались травмы и малое количество игрового времени.

В прошедшем сезоне Дуглас Луис провел за «Ювентус» 26 матчей и не отметился результативными действиями.

Напомним, что полузащитник уже выступал в АПЛ за «Манчестер Сити» в период с 2017 по 2019 год, а также в «Астон Вилле» с 2019 по 2024-й год.

Ранее сообщалось о том, что Федерико Кьеза может вернуться в «старую синьору».