ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илия Топурия5 причин, почему Топурия может проиграть Оливейре
  • 13:08
    • «Спартак» продлил контракт с Срджаном Бабичем
  • 12:50
    • Алексей Сутормин покинул «Зенит»
    Все новости спорта

    Кьеза допустил возвращение в «Ювентус»

    Футбол Футбол Англии Ливерпуль Футбол Италии Ювентус Трансферы
    Федерико Кьеза, ныне выступающий за «Ливерпуль», не исключил, что в будущем может вновь надеть футболку «Ювентуса». Полузащитник признался, что с теплотой относится к бывшему клубу, несмотря на обстоятельства ухода.

    Федерико Кьеза
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Федерико Кьеза

    «Я по-прежнему люблю "Ювентус". Вернуться туда однажды? Почему бы и нет... Просто Тьяго Мотта сказал прямо, что не видит меня в своей команде и посоветовал искать новый клуб», — цитирует Кьезу Gazzetta dello Sport.

    27-летний итальянец покинул туринский клуб после назначения Тиаго Мотты на пост главного тренера. Его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2028 года.

    В сезоне-2024/25 Кьеза сыграл в 14 матчах, забив два мяча и сделав две голевые передачи. Футболист стал чемпионом Англии в составе «Ливерпуля».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Алькарас разочарует в матче против Пола?
  • Пол — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
  • Молодые французы начнут без прелюдий
  • Франция U21 — Узбекистан U21. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Индия не уступит тайцам
  • Таиланд — Индия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 3 июня
  • Сегодня в 20:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Пол — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Франция U21 — Узбекистан U21
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Таиланд — Индия
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Синнер — Бублик
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Зверев — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Киз — Гауфф
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Андреева — Буассон
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ависпа Фукуока — Санфречче Хиросима
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры