Кьеза допустил возвращение в «Ювентус»

, ныне выступающий за «Ливерпуль», не исключил, что в будущем может вновь надеть футболку «Ювентуса». Полузащитник признался, что с теплотой относится к бывшему клубу, несмотря на обстоятельства ухода.

«Я по-прежнему люблю "Ювентус". Вернуться туда однажды? Почему бы и нет... Просто Тьяго Мотта сказал прямо, что не видит меня в своей команде и посоветовал искать новый клуб», — цитирует Кьезу Gazzetta dello Sport.

27-летний итальянец покинул туринский клуб после назначения Тиаго Мотты на пост главного тренера. Его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2028 года.

В сезоне-2024/25 Кьеза сыграл в 14 матчах, забив два мяча и сделав две голевые передачи. Футболист стал чемпионом Англии в составе «Ливерпуля».