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    В РФС сообщили об увеличении призовых в Кубке России со следующего сезона

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    Директор департамента маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза Кирилл Терешин сообщил, что начиная со следующего сезона призовой фонд для победителя Кубка России будет увеличен.

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    Кубок России по футболу

    «Динамика увеличения призовых будет, но точную сумму назвать не могу — это коммерческая тайна. На ПМЭФ объявим о продлении контракта с титульным спонсором Кубка России», — цитирует Терешина «Риа Новости».

    В последние три сезона победитель Кубка России получал приз в размере 113,2 миллиона рублей, а команда, проигравшая в финале, — 37,8 миллиона рублей.

    Напомним, что 1 июня в московских «Лужниках» состоялся суперфинал Кубка России, в котором ЦСКА в серии пенальти (4:3) обыграл «Ростов» после нулевой ничьей в основное время и завоевал трофей в девятый раз в своей истории.

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