В РФС сообщили об увеличении призовых в Кубке России со следующего сезона

Директор департамента маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союзасообщил, что начиная со следующего сезона призовой фонд для победителя Кубка России будет увеличен.

«Динамика увеличения призовых будет, но точную сумму назвать не могу — это коммерческая тайна. На ПМЭФ объявим о продлении контракта с титульным спонсором Кубка России», — цитирует Терешина «Риа Новости».

В последние три сезона победитель Кубка России получал приз в размере 113,2 миллиона рублей, а команда, проигравшая в финале, — 37,8 миллиона рублей.

Напомним, что 1 июня в московских «Лужниках» состоялся суперфинал Кубка России, в котором ЦСКА в серии пенальти (4:3) обыграл «Ростов» после нулевой ничьей в основное время и завоевал трофей в девятый раз в своей истории.