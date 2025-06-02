Орещук: Назначение Карпина для «Динамо» — это отличный выбор, а для сборной России — плохой вариант

Футбольный агентподелился мнением о возможном назначениина пост главного тренера московского

«Зачем говорить, что Карпин близок к назначению в "Динамо"? Его уже, считай, назначили. Можно говорить открыто, что Валерий Георгиевич — главный тренер московского "Динамо". Я всем СМИ говорю, что для клуба это отличный выбор, а для сборной России — плохой вариант, потому что он будет совмещать посты.

Дюков же говорил, что в ближайшее время нам откроют дорогу на международную арену. Вы представьте, что в случае возвращения Карпин покинет "Динамо". Как это объяснить клубу, болельщикам и футболистам, которых будут брать под него? Спасибо, я пошёл? Это ненормально! Если Карпин хочет работать в "Динамо", ему нужно уходить из сборной России. Так будет честно. Тренер — не пожарный. Он не берётся для того, чтобы спасти клуб», — сказал Орещук Чемпионату.

Напомним, что Карпин является главным тренером сборной России. Ранее специалист подтвердил переговоры с московским «Динамо».