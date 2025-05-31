Мостовой: В первом тайме, мне кажется, «Интера» не было на поле, это ужас

Экс-футболист сборной Россиивысказался о 1-м тайме финального матча Лиги чемпионов между

«Ой, ну что это было... В первом тайме, мне кажется, "Интера" не было на поле, это ужас. Такое ощущение, что футболистам надели какие-то гантели или гири на руки, на ноги, на все, что только есть.

Я не ожидал, что "Интер", та команда, которая совсем недавно прошла "Барселону"... Вот и думай — лучше бы "Барселона" играла в этом финале, потому что это ужас, так нельзя играть. За это они и поплатились — горят 0:2», — сказал Мостовой в своем телеграм-канале.

Матч между ПСЖ и «Интером» стартовал в 22:00 мск. После 86-и минут парижане обыгрывают миланцев со счетом 5:0.