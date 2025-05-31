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    Мостовой: В первом тайме, мне кажется, «Интера» не было на поле, это ужас

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    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о 1-м тайме финального матча Лиги чемпионов между ПСЖ и «Интером».

    Фрагмент матча ПСЖ — «Интер»
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    Фрагмент матча ПСЖ — «Интер»

    «Ой, ну что это было... В первом тайме, мне кажется, "Интера" не было на поле, это ужас. Такое ощущение, что футболистам надели какие-то гантели или гири на руки, на ноги, на все, что только есть.

    Я не ожидал, что "Интер", та команда, которая совсем недавно прошла "Барселону"... Вот и думай — лучше бы "Барселона" играла в этом финале, потому что это ужас, так нельзя играть. За это они и поплатились — горят 0:2», — сказал Мостовой в своем телеграм-канале.

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