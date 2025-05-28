«Динамо» Мх хочет подписать форварда «Локомотива»

Генеральный директор «Динамо» Мхпрокомментировал интерес своего клуба к форварду «Локомотива»

«У руководителей "Локомотива" работает профессиональная чуйка. Надеюсь, что скоро мы с ними увидимся и все обсудим. "Динамо" предложит Сулейманову вариант с продолжением карьеры? Мы с удовольствием это сделаем», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее стало известно, что железнодорожники не видят 25-летнего Сулейманова в составе на следующий сезон и готовы отпустить его из клуба. Всего в этом сезоне нападающий сыграл за «Локомотив» 40 матчей, в которых забил 7 мячей и сделал 2 ассиста.