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    «Динамо» Мх хочет подписать форварда «Локомотива»

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    Генеральный директор «Динамо» Мх Шамиль Газизов прокомментировал интерес своего клуба к форварду «Локомотива» Тимуру Сулейманову.

    Тимур Сулейманов
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    Тимур Сулейманов

    «У руководителей "Локомотива" работает профессиональная чуйка. Надеюсь, что скоро мы с ними увидимся и все обсудим. "Динамо" предложит Сулейманову вариант с продолжением карьеры? Мы с удовольствием это сделаем», — сказал Газизов «СЭ».

  • Источник: Сулейманов летом покинет «Локомотив»
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    • Ранее стало известно, что железнодорожники не видят 25-летнего Сулейманова в составе на следующий сезон и готовы отпустить его из клуба. Всего в этом сезоне нападающий сыграл за «Локомотив» 40 матчей, в которых забил 7 мячей и сделал 2 ассиста.

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