В «Химках» подтвердили, что не сыграют в РПЛ в следующем сезоне

Подмосковныеподтвердили, что клубу отказано в выдаче лицензии на участие в следующем сезона в российской Премьер-лиге.

«К сожалению, ФК "Химки" не сможет принять участие в соревнованиях под эгидой Мир РПЛ в предстоящем чемпионате. Сожалеем, что нефутбольные критерии возобладали над правом остаться в элите российского футбола, завоеванным нами по спортивному принципу в честной борьбе», — говорится в заявлении клуба.

Сегодня, 28 мая, апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Химок» не первоначальный отказ в выдаче лицензии. В итоге, подмосковный клуб не сможет выступать в РПЛ в сезоне 2025/26.

Календарь и таблица РПЛ

По итогам минувшего сезона «Химки» стали 12-ми в таблице РПЛ с 29 очками, избежав стыковых матчей.