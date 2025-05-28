«Химкам» отказали в выдаче лицензии

Пресс-службасообщила, что организация оставила в силе решение об отказе в выдаче лицензии

Решение было принято в связи с несоблюдением «Химками» финансовых критериев лицензирования.

«Принято решение отклонить апелляционную жалобу футбольного клуба "Химки" и оставить в силе решение комиссии РФС по лицензированию отказать "Химкам" в выдаче лицензии для возможного участия в РПЛ в спортивном сезоне-2025/2026.

Решение принято в связи с несоблюдением клубом финансовых критериев лицензирования», — сказано в сообщении пресс-службы РФС.

Календарь и таблица РПЛ

«Химки» заняли 12-е место в таблице. Клуб набрал 29 очков в 30 встречах.