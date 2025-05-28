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    «Химкам» отказали в выдаче лицензии

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    Пресс-служба РФС сообщила, что организация оставила в силе решение об отказе в выдаче лицензии «Химкам».

    «Химки»
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    «Химки»

    Решение было принято в связи с несоблюдением «Химками» финансовых критериев лицензирования.

    «Принято решение отклонить апелляционную жалобу футбольного клуба "Химки" и оставить в силе решение комиссии РФС по лицензированию отказать "Химкам" в выдаче лицензии для возможного участия в РПЛ в спортивном сезоне-2025/2026.

    Решение принято в связи с несоблюдением клубом финансовых критериев лицензирования», — сказано в сообщении пресс-службы РФС.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Химки» заняли 12-е место в таблице. Клуб набрал 29 очков в 30 встречах.

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